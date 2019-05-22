القضاء السعودي أصدر قراراً بتصفية موجودات شركة “سعودي أوجيه” (يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
May 22 2019 - 14:31
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
22 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
مجلس الوزراء اللبناني استكمل بحث مشروع الموازنة بأرقامها وقوانينها وقرر عقد جلسة الأربعاء لإجراء قراءة نهائية لموازنة
المرصد السوري المعارض أحصى مقتل 217 مسلحاً بنيران الجيش السوري بأرياف حماة إدلب حلب واللازقية خلال 31 يوماً
فلسطين المحتلة: قوات العدو تعتقل 9 مواطنين فجرا بعد سلسلة اقتحامات لعدد من المدن والقرى في الضفة الغربية
صحيفة معاريف الصهيونية نقلاً عن وسائل إعلام خليجية: السعودية والإمارات تعلنان مشاركتهما في الورشة الاقتصادية في البحرين
سلاح الجو المسير اليمني: عملية هجومية بطائرة قاصف k2 على مطار نجران استهدفت مرابض الطائرات الحربية
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: ما تداوله اعلام النظام السعودي حول استهداف مكة المكرمة هو افتراء وبهتان عظيم
السيد الحوثي: من يتآمر على المسجد الأقصى ممكن أن يتآمر على المسجد الحرام في اللحظة التي يطلب منه ذلك
الجيش الإيراني: خلال الأيام المقبلة سيتم إرسال قطعا من الأسطول الحربي 62 إلى المياه الدولية
الجيش الإيراني: الأسطول مكون من المدمرة "بايندر" والبارجة "بوشهر" والبارجة "لاوان"
الجيش الإيراني: مهمة الاسطول تشمل دوريات تفقد أمنية وعمليات تصدي للقرضنة في المياه الدولية
رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: لن نبدأ الحرب مع أميركا ولا نريدها لا بشكل مباشر ولا بالوكالة
الرئيس الروسي يحث في اتصال هاتفي مع المستشارة الالمانية والرئيس الفرنسي على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني
بوتين وميركل وماكرون يؤكدون التزامهم بالتعاون مع إيران في المجالين الاقتصادي والتجاري
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: لا يمكن تصعيد الوضع في منطق الخليج كما تفعل واشنطن
وزير الحرب الأميركي بالوكالة: إدارة ترامب تسعى لردع ايران وليس لإشعال حرب ضدها
وزير الدفاع التركي: مجموعة من العسكريين بدأت البرنامج التدريبي الخاص بمنظومة الدفاع الصاروخي "S-400" في روسيا
الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: روسيا لا تقبل إنذارات واشنطن لأنقرة بخصوص شراء أنظمة صواريخ "S-400"
بيسكوف: موسكو تعتبر أن صفقة صواريخ "S-400" باتت نافذة وفق ما أعلنت أنقرة
سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة: مصادرة أمريكا سفينة شحن كورية قد تكون لها عواقب على مستقبل العلاقات بين البلدين
الشرطة الهولندية: إلقاء القبض على مسؤول بجبهة النصرة الإرهابية جنوب غربي البلاد
حاكم العاصمة الإندونيسية جاكرتا: مقتل 6 أشخاص وإصابة 200 آخرين في اضطرابات ليل الثلاثاء بعد حسم فوز الرئيس جوكو ويدودو
لمراسلة قناة المنار والاطلاع على أخبارنا زوروا موقعنا: www.almanar.com.lb ـ media@manartv.com.lb
مؤسسة الشهيد تعلن استقبال تبرعاتكم وتكفل أيتام الشهداء طيلة أيام شهر رمضان المبارك على الرقم 70/129100 أو عبر حسابها 814-25 في فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تستمر باستقبال كفالة الأيتام، الصدقات، الحقوق الشرعية، الزكاة وإفطارات للفقراء. للتبرع: 01/555717_76/641631 أو عبر حساب 14-814 في فروع القرض الحسن
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لتبرعاتكم لمائدة الإمام زين العابدين في بيروت وضواحيها: 01277519 / 03745241 - الجنوب الثانية:03473922 /70482328 / 03902748
القضاء السعودي أصدر قراراً بتصفية موجودات شركة “سعودي أوجيه” (يونيوز)
منذ 2 ساعة
22 May، 2019
التعليقات
ذات صلة
الوزيرة الحسن من المطار: بعد التوسعة سيتم تشغيل نظام حديث وآلي لتفتيش الحقائب واستحداث نقاط إضافية
اللواء إبراهيم: لبنان يحتاج لسياسات إجتماعية مستدامة تعالج ما هو قائم وتستدرك الحلول لما هو آت
انخفاض سعر البنزين والغاز وارتفاع سعر الديزل اويل
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}