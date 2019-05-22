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May 22 2019 - 12:29

صالح يشدد في زيارته للكاظمية على المساواة بين العراقيين

منذ 11 mins 22 May، 2019
برهم صالح
العراق - عربي وإقليمي

أدى رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، مساء الثلاثاء، مراسم الزيارة الى مرقدي الامامين موسى بن جعفر الكاظم ومحمد الجواد عليهما السلام.

وألتقى صالح، خلال زيارته السيد الفقيه حسين اسماعيل الصدر وتبادلا الحديث بشأن تعزيز روابط الاخوة والمساواة بين مكونات وأطياف الشعب العراقي، وضرورة العمل المشترك بين المؤسسات الدينية والحكومية لترسيخ الوحدة بين العراقيين ومواجهة الفكر التكفيري الضال.

بدوره، رحب الفقيه الصدر بزيارة رئيس الجمهورية الى مدينة الكاظمية، مثمناً الجهود التي يبذلها سيادته في تعزيز الوحدة الوطنية بين العراقيين، واهتمامه بتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

المصدر: الفرات نيوز

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