الطقس غدا الخميس قليل الغيوم والحرارة فوق معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع، بحيث يكون ليل الخميس الجمعة حارا (فوق معدلاتها الموسمية) مع نسبة الرطوبة وظهور طبقات من الغبار في الاجواء.

– الحالة العامة: كتل هوائية جافة وحارة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة وتبلغ ذروتها يوم الجمعة وتنحسر يوم السبت.

* الطقس المتوقع في لبنان:



– الأربعاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية) خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وانخفاض في نسبة الرطوبة.(معدل الحرارة لشهر أيار هو 27 درجة مئوية على الساحل) وظهور طبقات من الغبار في الجواء.

– الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع بحيث يكون ليل الخميس الجمعة حارا (فوق معدلاتها الموسمية) مع نسبة الرطوبة وظهور طبقات من الغبار في الاجواء.

– الجمعة: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود العشرة درجات وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح أحيانا اعتبارا من بعد الظهر وظهور طبقات من الغبار في الاجواء.

– الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 21 الى 30 درجة، فوق الجبال من 20 الى 28 درجة، في الارز من 13 الى 24 درجة، في الداخل من 18 الى 34 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية نهارا، سرعتها من 10 الى 30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و60 %

– حال البحر: منخفض الموج

– حرارة سطح الماء:22 درجة.

– الضغط الجوي:763 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية