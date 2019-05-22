ظريف يزور باكستان يوم الخميس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 22 2019 - 12:28

ظريف يزور باكستان يوم الخميس

منذ 28 mins 22 May، 2019
محمد جواد ظريف
أخبار دولية - باكستان

استمرارا لمشاوراته مع مسؤولي الدول الآسيوية، سيتوجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلي إسلام آباد يوم غد الخميس .

وخلال هذه الزيارة سيلتقي ظريف بالاضافة إلى نظيره الباكستاني، مع كبار المسؤولين الآخرين في البلاد، لمناقشة آخر التطورات في العلاقات الثنائية، لا سيما متابعة الاتفاقيات الاخيرة بين قادة البلدين وأهم القضايا الإقليمية والدولية.

و كان وزير الخارجية الايراني قد بدا في 12 مايو جولة آسيوية شملت تركمنستان والهند واليابان والصين للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية وفي مقدمها الاتفاق النووي.

المصدر: وكالة فارس

التعليقات

ذات صلة