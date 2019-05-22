تسريب بيانات ملايين المؤثرين في “إنستغرام”

كشف موقع “تيك كرانتش” التقني عن قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على معلومات تخص الملايين من المؤثرين والمشاهير والعلامات التجارية على الإنترنت. وأوضح أن قاعدة البيانات هذه كانت منشورة في نظام “أمازون” للخدمات السحابية من دون كلمة مرور ويمكن لأي شخص إلقاء نظرة عليها.

ورصد الموقع أكثر من 49 مليون تسجيل في قاعدة البيانات، والتي كانت تنمو كل ساعة.

وتضمنت بيانات حسابات مؤثرة في “إنستغرام”، بينها سيرتها الذاتية، وصورة البروفايل، وعدد المتابعين، وموقعها حسب المدينة والبلد. كما تضمنت معلومات أكثر حساسية مثل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وقيمة كل حساب استناداً إلى عدد المتابعين والمشاركة والوصول والإعجابات.

وكان الباحث الأمني، أنوراغ سين، أول من اكتشف القائمة وعرضها على الموقع، والذي اكتشف أن البيانات تسربت من شركة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعى Chtrbox ومقرها مومباي في الهند.

وتعمل الشركة على الدفع للمؤثرين لنشر المحتوى على حساباتهم، لذا يحتوي كل سجل في قاعدة على بيانات تُستخدم كمقياس لتحديد المبلغ الذي يمكن للشركة دفعه للمؤثر مقابل إعلان، وقامت الشركة بوضع قاعدة البيانات خارج الإنترنت. ولم ترد على كيفية حصول الشركة على عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بحساب “إنستغرام” وأرقام الهواتف.

المصدر: العربي الجديد