عودة أكثر من ألف لاجئ إلى سوريا من الأردن ولبنان خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين الأربعاء، بأن أكثر من ألف لاجئ عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية خلال الــ 24 ساعة الأخيرة. و قال المركز في بيان له بهذا الشأن: “خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 1021 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 314 لاجئا (94 امرأة و160 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 707 أشخاص (212 امرأة و361 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

كما أفاد المركز بأن 11 نازحا عادوا خلال الـــ 24 ساعة الماضية، إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد. وخلال الـ 24 ساعة الماضية، قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، بحسب النشرة، بتنفيذ عملية إنسانية واحدة تم من خلالها توزيع 500 سلة غذائية بلغ إجمالي وزنها 3.45 طن على سكان مدينة حلب. وبحسب المركز، قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.8 هكتار، بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 35 عبوة قابلة للانفجار.

يذكر أن نزاعا مسلحا ما زال مستمرا في سوريا منذ عام 2011. وتم في أواخر عام 2017 إعلان الانتصار على تنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي في سوريا والعراق (وهو التنظيم المحظور في روسيا). وما زالت عمليات “تطهير” الأراضي السورية من بقايا المسلحين المتشددين مستمرة. وفي الوقت الحاضر تحظى التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين بالأولوية الأساسية.