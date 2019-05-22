بيسكوف: الكرملين ينظر بسلبية إلى مطالبة الولايات المتحدة تركيا بالتخلي عن صفقة “إس-400” مع روسيا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2019 - 12:29

بيسكوف: الكرملين ينظر بسلبية إلى مطالبة الولايات المتحدة تركيا بالتخلي عن صفقة “إس-400” مع روسيا (سبوتنيك)

منذ 39 mins 22 May، 2019
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