مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص و200 مصاب باحتجاجات في جاكرتا

أعلن حاكم العاصمة الإندونيسية جاكرتا الأربعاء، أن ستة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 200 في اضطرابات بالعاصمة ، بعد إعلان نتائج الانتخابات. وبحسب وكالة رويترز، قال الحاكم أنيس باسويدان لتلفزيون (تي.في وان) “حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم، كان هناك 200 مصاب قد نقلوا إلى خمسة مستشفيات”، مضيفاً أن “عدد القتلى ستة”. وأشار إلى أن المستشفيات تجري تشريحاً للجثث لتحديد سبب الوفاة. وأظهر فرز رسمي لأصوات الناخبين في إندونيسيا الثلاثاء أن الرئيس جوكو ويدودو فاز بفارق مريح في الانتخابات بينما رفض منافسه الاعتراف بالهزيمة واحتشد أنصاره في العاصمة جاكرتا للاحتجاج.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية