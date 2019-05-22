زلزال بقوة 4,3 درجات هز منطقة غاز في شمال هولندا

اعلن معهد رصد الزلازل في هولندا ان زلزالا بقوة 4,3 درجات هز منطقة غرونينغن في شمال هولندا التي تضم واحدة من أكبر حقول الغاز الطبيعي في أوروبا.

وأدى التنقيب عن الغاز على مدى عقود إلى عشرات من الهزات الصغيرة كل عام في غرونينغن ما ألحق أضرارا بآلاف المنازل وأثار غضبا بين السكان ودفع السلطات لفرض قيود على هذه الأنشطة.

والزلزال الذي هز المنطقة اليوم واحد من أعنف الزلازل التي شهدتها، وإن لم ترد بعد أنباء عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وكان زلزال قوي مشابه قد وقع في كانون الثاني 2018 وتعهدت الحكومة الهولندية بعده بوقف الإنتاج بحلول عام 2030 وتقليله بأسرع ما يكون خلال الأعوام القادمة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية