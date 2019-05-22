الولايات المتحدة تحذر من “خطورة” شركات تصنيع الطائرات بدون طيار الصينية

حذرت الحكومة الأمريكية من أن الطائرات بدون طيار الصينية الصنع “يمكن أن تشكل خطرا بالتجسس الرقمي على الشركات والأشخاص الذين يستخدمونها”.

وأضافت واشنطن، في التحذير المكتوب الذي أصدرته، أن هؤلاء الذين يستخدمون هذه الطائرات في مهام تمس الأمن القومي أو مشروعات البنية التحتية الحساسة هم الأكثر عرضة للخطر.

ولم يذكر التحذير اسم شركة محددة، لكن شركة دي جي أي لبيع الأجهزة الإليكترونية والطائرات بدون طيار قالت إنها اتخذت كل الإجراءات المطلوبة لحماية بيانات عملائها.

وقالت الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في الصين في بيان “نعطي المستخدمين الحرية الكاملة لتحديد كيفية جمع بياناتهم وتخزينها وإرسالها”.

وأضاف البيان “بالنسبة للحكومة والعملاء المرتبطين بالأجهزة الحساسة ومشروعات البنية التحتية نستخدم طائرات لا تبث البيانات لشركتنا بشكل مباشر عبر الإنترنت، كما يمكن للعميل أن يُفعل إجراءات الحماية التي تقترحها وزارة الأمن الداخلي”.

وتستحوذ الشركة على أكثر من 70 في المئة من حجم المبيعات في سوق الطائرات بدون طيار التي يتعدى سعرها 500 دولار في الولايات المتحدة،حسب دراسة مسحية أجرتها شركة سكايلوجيك

المصدر: بي بي سي