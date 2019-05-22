أطعمة لا يجب تناولها يومياً

هناك بعض الأطعمة التي لا ينصح بتناولها يومياً، ليس لأنها ضارة بالصحة فحسب، ولكن للحفاظ على نظام غذائي متوازن بالجسم، حيث أن الجسم يحتاج إلى عناصر غذائية بنسب محددة، لا يجب أن تنقص أو تزيد عنها. كما أن تناول بعض الأطعمة بشكل يومي، سوف يحرمك من عناصر غذائية أخرى هامة للجسم.

تعرف على الأطعمة التي لا يجب أن تتناولها يومياً:

1-الأطعمة المعلبة: حتى وإن كانت المعلبات تحتوي على أطعمة صحية ومفيدة مثل الفاصوليا والذرة والفطر وغيرها، ولكن تكمن المشكلة في المواد المضافة إليها لحفظها وعدم تلفها لفترة طويلة، فتجعلها ضارة بالصحة، وخاصةً عند تناولها بشكل يومي.

كما أن هذه المعلبات المصنوعة من القصدير تشكل خطورة على الصحة لإحتوائها على مواد كيميائية ضارة، ويمكن أن تؤدي للإصابة بأضرار طويلة الأجل، مثل أمراض القلب والسمنة ومرض السكري.

2-بعض أنواع الخضروات: على الرغم من ضرورة إدراجها ضمن الوجبات الغذائية التي لا نتناولها، ولكن بعض أنواع الخضروات لا ينصح بالإكثار من تناولها وتكرارها بشكل يومي، مثل اللفت والبروكلي والقرنبيط. فيمكن أن تتداخل هذه الخضروات مع امتصاص اليود، وقد تتسبب في الإصابة بقصور الغدة الدرقية عند الإكثار من تناولها.

3-سمك التونة: يحتوي سمك التونة على الزئبق، وبالتالي فإن الإكثار منها يؤدي لأضرار عديدة بالجسم، تصل إلى النوبات القلبية. كما يؤثر سمك التونة على صحة النساء الحوامل والأطفال بالسلب، ولذلك لا يجب الإكثار منه، ويفضل الإكتفاء بتناول وجبة تونة خفيفة مرة واحدة خلال الأسبوع.

4-اللحوم المصنعة والحيوانية: إن اللحوم المصنعة مثل البرغر وغيرها تسبب الكثير من الأمراض، ولذلك لا ينصح بتناولها على الإطلاق، فماذا إن كنت تتناولها يومياً! أيضاً لا يفضل تناول اللحوم الحيوانية يومياً، بل ينصح بالإكتفاء بها مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً على الأكثر، لأن الدهون الموجودة بها يمكن أن ترفع من مستوى الكوليسترول الضار بالجسم وتعزز خطر الإصابة بأمراض القلب.

5-الفاكهة المجففة: تعتبر الفواكه المجففة وجبة خفيفة لزيادة الطاقة سريعاً بالجسم، ولكنها تحتوي على كميات كبيرة من السكر، والتي تعيق فقدان الوزن. ويفضل إستبدال الفواكه المجففة بالفواكه الطازجة التي يمكن تناولها بشكل يومي مع التنويع في أصنافها.

6-الصلصات: يحرص كثير من الأشخاص على إضافة الكاتشب والمايونيز إلى مختلف الأطباق يومياً، وهذا أمر ضار بالصحة، نظراً لاحتوائها على كميات كبيرة من الدهون غير الصحية، ويمكن أن تصيب الجسم بالتهابات، وتزيد من الشعور بالخمول. كما يمكن أن تصل اثارها السلبية للإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية.

7-المخبوزات والمعجنات: تتميز المخبوزات والمعجنات بمذاقها الشهي، ولكن يجب أن نفكر في مكونات هذه المخبوزات، فغالباً ما تكون مصنوعة من الدقيق الأبيض، ومضاف لها كميات كبيرة من السكر. وهذا يعني أنها تسبب زيادة الوزن بصورة كبيرة، وهو ما يزيد من احتمالية الإصابة بالسمنة والأمراض المختلفة الناتجة عنها.

يفضل إختيار المخبوزات المصنوعة من الدقيق الأسمر، وتقليل كميات السكر المضافة إليها قدر المستطاع، وعدم تناولها بشكل يومي.

8-المخللات: يحتاج الجسم إلى الملح، ولكن بكميات محدودة، حيث أن تناول الأطعمة المالحة بإفراط يؤدي لزيادة الأملاح في الجسم ويمكن أن يسبب خلل في الغدة الدرقية. وتعد المخللات من أكثر الأطعمة التي تحتوي على مستويات كبيرة من الملح، كما أن المخللات تؤدي إلى فتح الشهية بصورة كبيرة، ولذلك يفضل تناول كميات قليلة منها عندما تشتهي لها.

9-العصائر المحلاة: يمكن شرب العصائر الطازجة يومياً في حالة عدم إضافة السكر لها، فعادةً ما تحتوي العصائر المعلبة على نسبة مرتفعة من السكر، وهو ما يسبب ضرراً كبيراً على الصحة. كما أن العصائر المعلبة تحتوي على المواد الحافظة التي تضر الجسم، ولذلك فالأفضل هو صنع العصير الطازج في المنزل.

المصدر: ويب طب