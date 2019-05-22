عبدالسلام: عملياتنا دفاع عن النفس والتحالف يهدد الاستقرار ولن ينجو إلا بوقف العدوان

قال رئيس الوفد الوطني، محمد عبدالسلام، إن ما قبل العمليات الأخيرة وما بعدها وما سيأتي منها ممارسةٌ مشروعة لحق الدفاع عن النفس، في إشارة إلى عمليات الطيران المسير ضد أهداف حيوية داخل المملكة العربية السعودية.

وأوضح عبدالسلام في تغريدة له أن حديث ناطق التحالف عن العمليات كخطر يهدد الأمن العالمي مردود عليه، مشيرا إلى أن تحالف العدوان هو من يهدد الأمن والإستقرار في المنطقة.

وفي السياق ذاته أضاف ” أن مشعل النار ابتداءً هو الذي سيكتوي بها وهو من يهدد الأمن والاستقرار ولن ينجو منها إلا بوقف العدوان ورفع الحصار”.

المصدر: المسيرة