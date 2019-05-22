احصاءات غرفة التحكم: 14 جريحاً في 11 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2019 - 08:00
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الرئيس عون: العهد ورث ديناً يتجاوز 80 مليار دولار وما تقوم به الحكومة على المستوى الاقتصادي ضروري للخروج من الأزمة
مجلس الوزراء اللبناني استكمل بحث مشروع الموازنة بأرقامها وقوانينها وقرر عقد جلسة الأربعاء لإجراء قراءة نهائية لموازنة
وزير الاقتصاد منصور بطيش: سيتم التشدد في مكافحة التهرب الضريبي والبدء باتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة التهريب على الحدود
وزير الشباب والرياضة محمد فنيش: حزب الله يرفض أن تطال الاصلاحات والزيادات الفئات ذات الدخل المحدود
فنيش: المسار الاصلاحي بدأ وتخفيض العجز يعتبر انجازاً ويجب الإلتزام بتطبيق ما تم اقراره
الرئيس الايراني الشيخ روحاني: تراجع ترامب عن تهديدات الحرب على ايران يظهر قدرة الشعب الايراني
الشيخ روحاني: لا يمكن لضغوط الاعداء ومؤامراتهم ان تهزم الشعب الايراني وتجعله يركع
الخارجية الإيرانية: على كندا تحمل مسؤولية إجراءاتها اللاقانونية وغير التقليدية ضد إيران
وزير المالية الفرنسي: الأوروبيون يواجهون ضغوطا هائلة من الولايات المتحدة بسبب تأسيس آلية للتجارة مع إيران
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: ما تداوله اعلام النظام السعودي حول استهداف مكة المكرمة هو افتراء وبهتان عظيم
السيد الحوثي: افتراءات استهداف مكة المكرمة غير غريبة على النظام السعودي الذي يعتمد على الأكاذيب والادعاءات الزائفة
السيد الحوثي: من يتآمر على المسجد الأقصى ممكن أن يتآمر على المسجد الحرام في اللحظة التي يطلب منه ذلك
وحدات من الجيش السوري تستهدف آليات للمجموعات الارهابية المسلحة على محور كفر نبودة بريف حماه الشمالي الغربي
احصاءات غرفة التحكم: 14 جريحاً في 11 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 13 mins
22 May، 2019
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