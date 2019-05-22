قوات مصرية وفرنسية تنفذ تدريبا عابرا في البحر المتوسط

نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا في منطقة عمل الأسطول الشمالي المصري في البحر المتوسط، أثناء عبور إحدى السفن الحربية الفرنسية لقناة السويس.

ووفقا للمتحدث العسكري المصري، فقد جاء التدريب أثناء عبور الفرقاطة الفرنسية “SURCOUF” لقناة السويس، وبمشاركة إحدى وحدات القوات البحرية المصرية، في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة.

وتضمن التدريب تنفيذ العديد من تشكيلات الإبحار القتالية، والتدريب على صد الهجمات المعادية والدفاع ضد التهديدات غير النمطية، وتنفيذ تمرين حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها مع الاستخدام المكثف لجميع وسائل “المواصلات الإشارية”.

كما تضمن التدريب تنفيذ تمرين على صد الهجمات الجوية على تشكيل بحري، وذلك بمشاركة إحدى طائرات القوات الجوية المصرية، ويهدف هذا النوع من التدريبات إلى توحيد العقائد والمفاهيم العملياتية، ونقل وتبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الفرنسي لدعم جهود الحفاظ على الأمن البحري في البحر المتوسط.

المصدر: وكالات