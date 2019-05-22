“سانا”: العثور على أسلحة وذخائر أمريكية وتركية في ريفي دمشق ودرعا

أفادت وكالة “سانا” بعثور القوات السورية، خلال استكمال تمشيط القرى والبلدات المحررة من المسلحين، على أسلحة وذخائر من صناعة تركيا والولايات المتحدة في أرياف دمشق ودرعا.

وذكر مصدر في الجهات المختصة للوكالة السورية الرسمية أنه من “خلال متابعة تمشيط القرى المحررة من الإرهاب، عثر في ريفي دمشق ودرعا على كميات من الأسلحة والذخائر، منها أمريكية وتركية الصنع، وصواريخ مالوتكا وصواريخ محمولة على الكتف ورشاشات (بي كي سي) ورشاشات 23 مم ورشاشات دوشكا وبنادق آلية بينها (إم 16) وقذائف (أر بي جي) مع حشواتها، إضافة إلى قذائف دبابات وهاون من عيارات مختلفة وقواعد إطلاقها”.

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وتتهم السلطات السورية الولايات المتحدة وتركيا باستمرار بدعم الإرهابيين في الحرب التي تمر بها البلاد منذ العام 2011، بتزويدهم بالأسلحة والمال وتقديم التغطية السياسية لعملياتهم.

وتمكنت القوات الحكومية في سوريا خلال السنتين 2017 و2018 من استعادة السيطرة على معظم المناطق التي خسرتها بداية الحرب، لتسيطر حاليا على أكثر من 90 بالمئة من أراضي البلاد.

المصدر: سانا