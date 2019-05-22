الدفاع الروسية: بدء هجوم كبير لإرهابيي “هيئة تحرير الشام” على مواقع الجيش السوري بجنوب إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الثلاثاء، أن مسلحي تنظيم “هيئة تحرير الشام” بدأوا هجوما كبيرا على مواقع الجيش السوري جنوب محافظة إدلب.

وفي تصريح صحفي، قال فيكتور كوبتشيشين، رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا (التابع لوزارة الدقاع الروسية)، إن مسلحي الفصائل المنضوية تحت لواء “هيئة تحرير الشام” (وهو الاسم الجديد لـ”جبهة النصرة”، الفرع السوري من تنظيم “القاعدة” الإرهابي الدولي)، هاجموا في الساعة 17:35 من الثلاثاء، مواقع القوات السورية في مساري الهبيط – كفر نبودة وكفر زيتا – الحماميات، باستخدام دبابات ومركبات مفخخة. وأضاف أن وحدات الجيش تتصدى في الوقت الحالي لهجمات الإرهابيين المكثفة.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بمحاولات المسلحين لمهاجمة مواقع العسكريين الروس، بما في ذلك استهداف قاعدة “حميميم” الجوية في ريف اللاذقية، باستخدام راجمة للصواريخ.

وذكرت الوزارة أن القاعدة لم تتضرر، فيما جرى تدمير مواقع إطلاق الصواريخ عليها.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن الإرهابيين المتمركزين في منطقة خفض التوتر بإدلب، يستمرون في شن هجماتهم وأعمال قصفهم الاستفزازية، رغم وقف إطلاق النار من طرف الجيش الحكومي، منذ يوم 18 مايو.

المصدر: وكالات