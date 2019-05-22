أمير قطر يجتمع مع الرئيس الفلسطيني

اجتمع أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء يوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحث الرئيس الفلسطيني، مع الشيخ تميم آخر المستجدات حول القضية الفلسطينية والمنطقة، والاعتداءات الإسرائيلية على القدس والمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها الشعب جراء خصم إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية.

كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات.

ووصل محمود عباس مساء الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.

المصدر: وكالة وفا