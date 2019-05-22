السيد الحوثي: ضربات الجيش واللجان الشعبية يتم الإعلان عنها وادعاءات النظام السعودي باستهداف مكة افتراء

أكد قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن ضربات الجيش اليمني واللجان الشعبية يتم الإعلان عنها أولًا بأول وبكل شجاعة ووضوح، مشيرا إلى أن ما تداوله إعلام النظام السعودي حول استهداف مكة المكرمة هو افتراء وبهتان وكذب فظيع وادعاءٌ شنيع.

وأوضح السيد الحوثي في محاضرة له، مساء اليوم الثلاثاء، أن افتراءات استهداف مكة المكرمة غير غريبة على النظام السعودي الذي يعتمد على الأكاذيب والادعاءات الزائفة.

وأكد أن النظام السعودي المجرم معروف أنه يدًعي الأكاذيب ثم يعترف لاحقًا بحقائق كان سبق له أن أجحدها، لافتا إلى أن مصدر الخطر على المشاعر المقدسة يتمثل في اتجاهين، أمريكا وإسرائيل ومواليهم، إضافة للدواعش والتكفيريين.

وقال إن “التكفيريين يعتبرون كل مقدسات الإسلام وبيوت الله شركًا وعقيدتهم ومواقفهم وفتاواهم واضحة حيال ذلك”.

وأشار السيد الحوثي إلى أن الاتجاهين اللذين يشكلان تهديدًا فعليًا على مكة المكرمة والمدينة المنورة يرتبطان بشكل معروف بالنظام السعودي.

وبين أن السعودية هي أبرز من يوالي أمريكا ولها علاقة تطبيع مع إسرائيل، إضافة إلى تبنيها للدواعش والتكفيريين ودعمها لهم.

وأضاف “يمن الإيمان هو الذي يٌؤمل منه أن يحمي المقدسات في اليوم الذي يمكن أن تباع وتدخل المساومات من قبل النظام السعودي”، مشيرا إلى أن النظام السعودي يستغل الأماكن المقدسة للتجارة والاستفادة والاستغلال المادي وكعنوانٍ للاستغلال السياسي.

وأوضح أن الشعب اليمني هو المؤتمن حقًا على المقدسات وأثبت موقفه تجاه مقدسات الأمة في فلسطين.. وقال” من يتآمر على المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني وله دور أساسي في صفقة ترامب هو الذي لا يٌؤتمن على مقدسات المسلمين في مكة والمدينة”.

ولفت إلى أن من يتآمر على المسجد الأقصى ممكن أن يتآمر على المسجد الحرام في اللحظة التي يُطلب منه ذلك.. مبينا أن النظام السعودي أثبت أنه غير مؤتمن على أي مقدس من مقدسات الأمة.

وجدد السيد الحوثي التأكيد على أن ضربات الجيش واللجان يتم الإعلان عنها أولًا بأول وبكل شجاعة ووضوح وتحدٍ وهي دائمًا ضمن المبادئ الأخلاقية والشرعية للشعب اليمني.

المصدر: وكالة سبأ اليمنية