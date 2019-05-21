في كلمته بالذكرى الـ29 للوحدة اليمنية.. الرئيس المشاط يدعو لمصالحة وطنية تفضي إلى استعادة الإخاء وبناء يمن قوي

وجه الرئيس مهدي المشاط، مساء اليوم الثلاثاء، كلمة إلى الشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني الـ 29 للجمهورية اليمنية 22 مايو، دعا خلالها الى مصالحة وطنية شاملة وحوار داخلي شامل يفضي إلى استعادة الإخاء والوحدة وبناء اليمن القوي.

وقال الرئيس المشاط “تطل علينا الذكرى الـ29 لقيام الوحدة اليمنية، في ظل واقع مليء بالمؤامرات والتحديات والمخاطر”.

وأضاف: “يدنا ممدودة للسلام والمصالحة بما يؤدي إلى وطن يتسع للجميع على أساس الشراكة والتوافق ومناهضة الإرهاب والفساد وصون السيادة والاستقلال والأمن”.

ودعا دول العدوان للتوقف عن استهداف المدنيين ورفع الحصار، والانخراط في السلام بما يعود نفعه على المنطقة والعالم، مشيرا الى أن على دول العدوان ألا تراهن على كسر إرادة شعبنا اليمني العظيم.

وأوضح أن استمرار دول العدوان في طريق البغي والعدوان لن يعني سوى المزيد من الهزيمة، وكل تصعيد سيواجه بتصعيد.

وعبّر عن أمله أن تكون القمم الخليجية والعربية تهدف للسلام في المنطقة واستعادة الإخاء العربي والإسلامي، وأن تنأى عن دعم السياسات الخاطئة.

وأكد على حرص القيادة السياسية والثورية على السلام ودعمها لجهود الأمم المتحدة، مشيرا الى أنه تم تقديم من التنازلات ما يكفي لإثبات هذا الحرص.

وجدد التحية للشعب الصامد وأبطال الجيش واللجان وللقبائل الوفية وحيا رجال الأمن والسياسة والإعلام والعلماء وكل رجال ونساء اليمن.

المصدر: المسيرة نت