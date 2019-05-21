“تجمع العلماء”: للإسراع بإقرار الموازنة

طالب “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الثلاثاء “الدولة بالإسراع في إقرار الموازنة والتي نستبشر خيرا من إعلان أكثر من مسؤول أنها لن تطال الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود”.

وأمل التجمع أن “ينطلق العمل بعد إقرار الموازنة إلى التنقيب عن النفط واستخراجه ما يوفر للبنان مناعة داخلية تؤدي إلى تمتين الجبهة الداخلية أمام الاستحقاقات المقبلة خاصة مع تصاعد الكلام عن توترات إقليمية قد تؤدي إلى إشعال حروب في المنطقة لن يكون لبنان بمنأى عنها”.

من جهة ثانية، رأى التجمع أن “بدايات الإعداد لصفقة القرن قد بدأت من خلال ما أعلن عنه في البيت الأبيض عن ورشة اقتصادية دولية ستعقد في البحرين لتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية ضمن خطة يظهر منها أنهم يريدون التعويض عن خسارة الدولة الموعودة للفلسطينيين من خلال إلهائهم بمشاريع استثمارية اقتصادية يظنون أنهم بذلك يجعلونهم يتخلون عن المطالبة بحقهم في استعادة سيادتهم على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام