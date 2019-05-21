اسبانيا: إفراج مؤقت عن 5 نواب من دعاة انفصال كاتالونيا للمشاركة في جلسة للبرلمان

أفرج مؤقتا الثلاثاء عن خمسة قادة ممن يدعون لانفاصل كاتالونيا ليتمكنوا من المشاركة في الجلسة الافتتاحية للبرلمان الإسباني وتسلم مهامهم فيه.

وانتخب النواب الأربعة والسناتور في 28 نيسان/ابريل، لكن من المقرر أن تصوت غرفتا البرلمان الجديد على تعليق مهامهم مباشرة، كونهم قيد الحبس الاحتياطي لمحاكمتهم على خلفية دورهم في محاولة انفصال كاتالونيا عن إسبانيا في عام 2017.

وأكدت نائبة رئيس الحكومة كارمن كالفو أن “تعليق مهامهم أمر مؤكد لا يمكنهم أداء دورهم”.

ومن سجنهم القريب من مدريد، وصل أوريول خونكيراس وجوردي سانشيز وجوري تورول وجوزيب رول وراؤول روميفا إلى مقر البرلمان في سيارات تابعة للحرس الوطني للمشاركة في الجلسة الافتتاحية للبرلمان الذي يضم لأول مرة 24 نائبا من حزب اليمين المتطرف فوكس.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية