عبد المهدي: سنرسل وفوداً الى طهران وواشنطن لانهاء التوتر

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عزمه إرسال وفود إلى طهران وواشنطن لإنهاء التوتر بين الطرفين.

وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي ، إن “العراق يقوم باتصالات عالية المستوى ورؤيته قريبة جدا من الرؤية الاوروبية لتسوية الأزمة في المنطقة “.

وأضاف أن “المسؤولين الاميركيين والايرانيين اكدوا لنا عدم رغبتهم في خوض الحرب”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن “العراق في مرحلة نقل الرسائل بين واشنطن وطهران ونحاول نزع فتيل الأزمة بين الجانبين”.

وأوضح أن “مسؤوليتنا الدفاع عن العراق وشعبه لتأمينه خطر الحرب”.

المصدر: وكالات