ظريف: لا تفاوض مع واشنطن طالما لا تلتزم بتعهداتها

أکد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في مقابلة مع سي ان ان بأنه لا تفاوض مع واشنطن طالما انها لا تحترمنا ولا تلتزم بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي.

وتابع ظريف قائلا: ان أميركا تقوم بلعبة خطيرة جدا من خلال تعزيز تواجدها العسكري في المنطقة.

وقال ظريف “وجود كل هذه الأصول العسكرية في منطقة صغيرة هو بحد ذاته عرضة للحادث، لذلك يجب توخي الحذر الشديد ونعتقد أن الولايات المتحدة تمارس لعبة بالغة الخطورة.”

وقال ظريف فيما يتعلق بصفقة عام 2015 – التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا – “لقد تصرفنا بحسن نية”، للقبول ببعض القيود النووية مقابل رفع العقوبات.

المصدر: قناة العالم