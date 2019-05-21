“القومي”: الورشة المزمع عقدها بالبحرين هي نقطة انطلاق على طريق “صفقة القرن”

نددت عمدة الإعلام في الحزب “السوري القومي الإجتماعي” في لبنان في بيان لها الثلاثاء “بموافقة دولة البحرين على استضافة ورشة عمل السلام من أجل الإزدهار، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية وبمشاركة مسؤولين واقتصاديين صهاينة”.

واعتبر البيان أن “عقد هذه الورشة الاقتصادية، ليس ايغالا في التطبيع مع العدو الصهيوني فحسب، بل انخراط كلي للبحرين في صفقة القرن لتصفية المسألة الفلسطينية”، ورأى أن “الورشة الاقتصادية المزمع عقدها في البحرين، هي نقطة انطلاق على طريق صفقة القرن”.

وأضاف البيان “لقد بات مؤكدا أن الأميركي يضغط للبدء بتنفيذ مندرجات صفقة القرن، وأن عددا لا بأس به من الأنظمة العربية المطبعة مع العدو، يسير في ركب هذه الصفقة المشؤومة، وبعضها يؤدي أدوارا مشبوهة لتعميق الانقسام الفلسطيني ـ الفلسطيني والحؤول دون لقاء القوى الفلسطينية على موقف واحد وبرنامج نضالي مشترك محدد الأهداف والأولويات”.

وأكد البيان على “أهمية مواقف القوى والفصائل الفلسطينية التي أجمعت على رفض “ورشة البحرين والتنديد بها”، ودعا “كل هذه القوى والفصائل وعموم ابناء شعبنا في داخل فلسطين المحتلة وفي الشتات إلى رص الصفوف وتوحيد الكلمة والموقف، وعقد ورشة فلسطينية معاكسة بعناوين عدة، نضالية واقتصادية وثقافية، لمواجهة أخطر تحد يواجه المسألة الفلسطينية، ألا وهو تحد صفقة القرن المشؤومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام