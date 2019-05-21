الشيخ قبلان: عدونا الصهيوني والتكفيري واحد وما يجمعنا عربا ومسلمين اكبر بكثير مما يفرقنا

دعا رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان الى اصلاح ذات البين وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين لتكون المصالحات حاكمة على مساحة عالمنا العربي والاسلامي. وتابع “لا سيما ان عدونا واحد وما يجمعنا عربا ومسلمين اكبر بكثير مما يفرقنا وعدونا الصهيوني وحليفه التكفيري يعملان بتوجيهات استعمارية لضرب وحدة وامن واستقرار العرب والمسلمين”.

ونبه الشيخ قبلان الثلاثاء من ان “الاعداء يستهدفون فلسطين بسلخها عن هويتها وانتمائها وايجاد شرخ بين المسلمين انطلاقا من مقولة فرق تسد”، واضاف “من هنا فاننا نطالب قادة العرب والمسلمين بنصرة فلسطين وشعبها وعدم السماح باستفراد الشعب الفلسطيني الذي يقاتل الاحتلال بشجاعة وبسالة ونطالبهم بالوقوف مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في مواجهة الضغوطات والعقوبات الجائرة والمستنكرة”.

من جهة ثانية، طالب الشيخ قبلان “الحكومة بالعمل لما فيه حفظ للمواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود من خلال دعم المشاريع الرعائية الخدماتية والانمائية وزيادة تقديماتها الاجتماعية بدل تخفيضها”، وشدد على “ضرورة توفير فرص عمل جديدة تحد من البطالة المتفشية واسترداد المال العام المنهوب من الصفقات المشبوهة والتعديات على الاملاك العامة واطلاق يد القضاء واجهزة التفتيش لمحاسبة المخالفين والمنتهكين للقوانين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام