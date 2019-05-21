رئيس الوزراء العراقي: سنرسل وفوداً الى طهران وواشنطن لانهاء التوتر بين الطرفين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2019 - 16:36

رئيس الوزراء العراقي: سنرسل وفوداً الى طهران وواشنطن لانهاء التوتر بين الطرفين

منذ 45 mins 21 May، 2019
أخبار موقع المنار

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