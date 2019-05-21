“الادارة والعدل” عقدت جلسة في المجلس النيابي

عقدت “لجنة الادارة والعدل” النيابية جلسة الثلاثاء في المجلس النيابي برئاسة النائب جورج عدوان وحضور النواب الاعضاء.

وقال عدوان في حديث له بعد الجلسة إن “اللجنة كانت طلبت من التفتيش المركزي أن يبت بالشكاوى المقدمة في ملف الجمارك، كذلك اللجنة طلبت من التفتيش إجابة وتقريرا عن وضع الجمارك، فيما كان من المفترض أن يقدم رئيس التفتيش تقريره للجنة للإطلاع عليه ومناقشة مضمونه، لكن هذا الأمر لم يحصل”.

وأضاف عدوان “يبدو أن هناك تأخيرا في التفتيش وبالتعاطي مع الملفات المطروحة، وهذا التأخير غير مبرر وغير مقبول، ونحن بإنتظار معرفة الأسباب لإتخاذ الموقف المناسب”.

في سياق أخر أعلن عدوان أن “لجنة الإدارة والعدل أقرت في جلستها إقتراحي قانون، الأول يتعلق بإستمرارية التعليم بمهنة التمريض”، وأشار إلى أن “نقابة الممرضين والممرضات كانت اقترحت قانونا يتعلق بتأهيل مستمر، لكي يبقى الممرض مؤهلا وعلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه”، وتابع “أما اقتراح القانون الثاني فيتعلق بتعديل قانون العقوبات، والذي ينص على إستبدال العقوبة التي لا تتضمن نية جرمية ومدتها قصيرة، بأنشطة إجتماعية من شأنها أن تؤهل الشخص المعني خارج السجن، فيما سجن هذا الشخص قد لا يكون هو الحل، فيما انهت اللجنة البت في إقتراح قانون ينظم عقوبة المحكومين بمدة لا تتجاوز ال 3 أشهر، وإستبدالها بالتأهيل الإجتماعي خارج السجن”.

وتطرق عدوان إلى موضوع الموازنة، مؤكدا انه “وفقا لقانون النقد والتسليف، هناك ما يمنع التدخل بطريقة عمل مصرف لبنان الداخلي، لكن في الوقت عينه يلزم مصرف لبنان برفع موازنة سنوية تنشر وتقدم لوزارة المال”، معلنا عن “إرسال اللجنة كتابا لوزير المال تطلب فيه تزويدها بموازنات مصرف لبنان منذ عام 2001 وحتى اليوم، للاطلاع عليها”.

المصدر: لجنة الادارة والعدل