الرئيس روحاني: لا يمكن لضغوط الاعداء ومؤامراتهم ان تهزم الشعب الايراني وتجعله يركع – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2019 - 16:36

الرئيس روحاني: لا يمكن لضغوط الاعداء ومؤامراتهم ان تهزم الشعب الايراني وتجعله يركع

منذ 50 mins 21 May، 2019
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