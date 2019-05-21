الرئيس روحاني: لا يمكن لضغوط الاعداء ومؤامراتهم ان تهزم الشعب الايراني – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2019 - 16:36
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لبنان: جلسة حكومية حول مشروع الموازنة ظهرا بعد الانتهاء من دراسة بنوده وأرقامه وتخفيض العجز
الرئيس عون: العهد ورث ديناً يتجاوز 80 مليار دولار وما تقوم به الحكومة على المستوى الاقتصادي ضروري للخروج من الأزمة
الرئيس سعد الحريري: جلسة الاثنين شهدت تقدماً كبيراً جداً وقريبا ستقر الموازنة مع التخفيضات لإنهاء الاضطرابات
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: أمريكا والكيان الصهيوني سبب التصعيد والتوتر في المنطقة
الشيخ قاسم: اللغة المستخدمة من قبل هذه الجبهة هي لغة التهديد والحرب ومن شأن ذلك أن يدفع بالأمور الى حافة المواجهة
سانا: المجموعات الإرهابية تعتدي بالقذائف الصاروخية على بلدتي بريديج كفرنبودة في ريف حماة الشمالي الغربي
الجيش السوري يرد على خروقات ارهابيي " جبهة النصرة" ويدمر عددا من أوكارهم في قريتي الصهرية والقروطية بريف حماة
الكونغرس الأميركي يطاب الرئيس دونالد ترامب باستمرار دور الولايات المتحدة في سوريا
فلسطين المحتلة: معتكفون يفترشون الطرقات في باب السلسلة في المسجد الأقصى بعد إخراجهم منها
قوات الاحتلال تقتحم العيساوية ومخيم الشعفاط بالقدس المحتلة وتعلن اعتقال 4 فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية
مصادر يمنية: استشهاد 3 مواطنين وجرح آخرين إثر غارة لطيران العدوان استهدفت سيارة بمديرية عبس بحجة
اليمن: سلاح الجو المسير ينفذ هجوما بطائرة قاصف (كي - تو) على مطار نجران التابع لقوى العدوان السعودي
اسرائيل تتلقى دعوة رسمية من البحرين للمشاركة في ورشة البحرين حول الجزء الاقتصادي من ما يسمى "صفقة القرن"
العراق: فريق من الأمم المتحدة يحقق في المجازر التي تعرضت لها الأقلية الإيزيدية ويعثر على 12 مقبرة جماعية
الدفاع التركية: مقاتلاتنا دمرت مرابض أسلحة وملاجئ ومستودعات ذخيرة لمسلحي الأكراد في منطقتي أفاشين _ باسيان شمالي العراق
الرئيس الايراني الشيخ روحاني: تراجع ترامب عن تهديدات الحرب على ايران يظهر قدرة الشعب الايراني
الشيخ روحاني: لا يمكن لضغوط الاعداء ومؤامراتهم ان تهزم الشعب الايراني وتجعله يركع
إيران للأمم المتحدة: نحن لا نبحث عن حرب ولكن إذا فرضت علينا فسندافع عن أنفسنا بالقوة
وزير المالية الفرنسي: الأوروبيون يواجهون ضغوطا هائلة من الولايات المتحدة بسبب تأسيس آلية للتجارة مع إيران
القضاء الدنماركي يصدر حكماً بالسجن 12 عاماً على سوري بتهمة التخطيط لشن هجمات ارهابية باسم "داعش"
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يدعو إلى انتخابات مبكرة للجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة بزعامة "خوان غوايدو"
شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي": أفعال الحكومة الأميركية لن تؤثر علينا وكنّا نشعر بالرقابة الحقيقية منذ عام
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الرئيس روحاني: لا يمكن لضغوط الاعداء ومؤامراتهم ان تهزم الشعب الايراني
منذ 55 mins
21 May، 2019
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