الرئيس روحاني: تراجع ترامب عن تهديدات الحرب على ايران يظهر قدرة الشعب الايراني – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2019 - 16:37

الرئيس روحاني: تراجع ترامب عن تهديدات الحرب على ايران يظهر قدرة الشعب الايراني

منذ 58 mins 21 May، 2019
أخبار موقع المنار

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