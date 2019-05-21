120 شركة سورية في مهرجان الصيف بحلب

تضمن مهرجان الصيف في حلب الذي أقيم تحت عنوان (حلب بتجمعنا) أربعة أقسام لعرض المنتجات الغذائية والمأكولات وسوق (تفضلي للملبوسات) وشارع الماركات تشارك فيه 120 شركة سورية.

كما تضمن المهرجان الذي انطلقت فعالياته مساء أمس على أرض الحديقة العامة بحلب ويستمر 15 يوماً فعاليات متنوعة ترفيهية واجتماعية من بينها خيمة رمضان ومدينة ألعاب وخان للطعام.

وأشار مدير شركة آفاق التي تنظم المعرض علي تركماني في تصريح لوكالة “سانا” إلى أهمية افتتاح المهرجان في حديقة حلب العامة التي تشكل ذاكرة حلب، منوهاً بالحسومات التي تقدمها الأجنحة المشاركة على مختلف المعروضات طيلة أيام المهرجان التي تسبق أيام عيد الفطر.

من جانبه أوضح عماد الركبي مدير المهرجان وصاحب شركة أوتار للتنظيم والتسويق التي شاركت بالتنظيم أن المهرجان يهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية ويضم فعاليات متنوعة.

المصدر: وكالة سانا