علماء صور: قوة لبنان في وحدته الوطنية وعيشه المشترك

رأى رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين ان “قوة لبنان في وحدته الوطنية وعيشه المشترك اللذين انتجا ذهبية الجيش والشعب والمقاومة”.

واكد ان “التكاتف الاسلامي المسيحي حافظ على لبنان ونصره ومنعته في وجه كل المؤامرات”.

وزار الشيخ ياسين على رأس وفد من العلماء متروبوليت صور للروم الملكيين الكاثوليك لتقديم العزاء برحيل الاب وليم نخلة حيث كان في استقباله المطران ميخائيل ابرص وعائلة الراحل في صالون المطرانية حيث اكد الحضور على العيش المشترك الذي يتمثل بالالتفاف حول قوة لبنان ووحدته وكسر كل الحواجز امام تلاقي اللبنانيين.

واستذكر الحاضرون مناقب الراحل وتمثيله للكنيسة ومبدائها خير تمثيل من خلال عمله وهو الذي اخلص في مقاومته ومواقفه وكان مقاوما على طريق فلسطين التي ستفتقده كما يفتقده كل الشعوب المستضعفة التي دافع عنها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام