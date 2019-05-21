لليوم الثاني .. تستمرالقطاعات الرسمية والحكومية باضرابها في لبنان

التزمت الادارات العامة والمؤسسات الرسمية في قضاء المتن الشمالي لليوم الثاني على التوالي الاضراب الذي دعت اليه الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة.

وقد حضر الموظفون الى مكاتبهم لكنهم امتنعوا عن العمل وعن استقبال اية معاملة.

وافادت الوكالة الوطنية للاعلام أن جميع الدوائر الإدارية في سراي زغرتا التزمت بالاضراب العام لليوم الثاني على التوالي ، احتجاجا على المس برواتب الموظفين في القطاع العام.

هذا واستمرت الادارات العامة في سراي اميون بالاضراب، فحضر الموظفون الى مراكز عملهم وامتنعوا عن القيام باجراء اي معاملات للمواطنين، كما التزم القضاة والموظفين والمساعدين القضائيين بالاضراب الا بحالات الاهتمام بملفات الموقوفين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام