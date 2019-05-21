رحلات جوية أسرع من الصوت.. طائرة بسرعة مخيفة

قد تصبح الرحلات الجوية التي تستغرق وقتا طويلا ذكريات من الماضي، وذلك بفضل مشروع جديد لطائرة أسرع من الصوت، يجري تطويرها بحيث تقطع المسافة من لندن إلى نيويورك في غضون 90 دقيقة بدلا من 7 ساعات.

وتعمل شركة Hermeus على تطوير طائرة بمقدورها السفر بسرعة كبيرة تصل إلى 3 آلاف ميل في الساعة، مدعومة بتمويل من قبل شركة “خوسلا فنتشرز”.

ونقل موقع الشركة عن مؤسس “خوسلا فنتشرز” فينود خوسلا، قوله: “لا تقتصر فوائد الطائرة التي يجري تطويرها على تقصير زمن الرحلات الجوية والارتقاء بمستوى تجربة السفر فحسب، وإنما ستكون له تداعيات إيجابية من الناحية الاقتصادية”.

ولم تكشف الشركة عن الكثير من التفاصيل التي تتعلق بالطائرة، إلا أن لديها منافسين يسعون بدورهم لتطوير طائرات تجارية أسرع من الصوت، إذ كشفت شركة “بوينغ” عن مشروع طائرة تحلق بسرعة 6120 كيلومتر في الساعة.

وقبل عام منحت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” عقدا لـ”لوكهيد مارتن” بقيمة 241.5 مليون دولار لتطوير طائرة أسرع من الصوت، تكون جاهزة في منتصف 2022.

المصدر: سكاي نيوز