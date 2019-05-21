اعلام العدو:”إسرائيل” تلقت دعوة رسمية من السلطات البحرينية للمشاركة في ورشة البحرين حول الجزء الاقتصادي من “صفقة القرن” وقد وصلت الدعوة عبر البريد الدبلوماسي إلى “إسرائيل” (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2019 - 11:51

اعلام العدو:”إسرائيل” تلقت دعوة رسمية من السلطات البحرينية للمشاركة في ورشة البحرين حول الجزء الاقتصادي من “صفقة القرن” وقد وصلت الدعوة عبر البريد الدبلوماسي إلى “إسرائيل” (وكالة يونيوز)

منذ 41 mins 21 May، 2019
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