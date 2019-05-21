“التابوت المشع” يثير مخاوف من تسرب النفايات النووية إلى المحيط – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2019 - 11:51

“التابوت المشع” يثير مخاوف من تسرب النفايات النووية إلى المحيط

منذ 39 mins 21 May، 2019
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

اختبرت الحكومة الأمريكية بين عامي 1946 و1958، حوالي 67 سلاحا نوويا في جزر مارشال، لكنها فشلت في منع تسرب النفايات النووية إلى المحيط، تاركة سكان المنطقة وجها لوجه مع مشكلات صحية.

وعقب الاختبارات، قامت الولايات المتحدة بوضع النفايات المشعة في حفرة بإحدى الجزر، ووضعت فوق الرواسب المرعبة قبة إسمنتية بسماكة 45 سم.

ونظرا لأن الحفرة كان من المفترض أن تكون حلا مؤقتا لتخزين النفايات، فإن الجزء السفلي منها غير مبطن، ما أدى إلى ظهور مخاوف من أن “التابوت” قد يسرب النفايات المشعة إلى المحيط الهادئ، وهذا خطر محتمل مدمر لكل من البيئة وشعوب المنطقة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن رئيسة جزر مارشال هيلدا هاين “تشعر بقلق بالغ” من احتمال تسرب النفايات المشعة من التابوت.

وعلى الرغم من أنه لم يقدم حلولا محددة للتعامل مع الحفرة المملوءة بالنفايات النووية، لكنه قال إنه “يتعين القيام بالكثير فيما يتعلق بالتفجيرات التي وقعت في بولينيزيا الفرنسية وجزر مارشال”، وفقا لوكالة فرانس برس. مضيفا أن “هذا يتعلق بالمشكلات الصحية، والتأثير على المجتمعات والجوانب الأخرى”.

المصدر: روسيا اليوم

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