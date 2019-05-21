ماكرون يدعو إلى “معاهدة تأسيسية” للاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين إلى “معاهدة تأسيسية” للاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات الأوروبية المقررة الأحد المقبل، ذلك بهدف “تحديد إستراتيجية أوروبا للسنوات الخمس المقبلة”.

وقال ماكرون خلال مقابلة مع صحف مناطقية فرنسية “أريد معاهدة تأسيسية أوروبية بعد الانتخابات، بحيث يأخذ رؤساء الدول والحكومات مع المفوضية الجديدة ومسؤولي البرلمان والمواطنين، وقتهم لتحديد استراتيجية أوروبا على مدار السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك التغييرات التي يريدون إدخالها على المعاهدات”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية