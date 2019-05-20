رابطة المهني والتقني الرسمي: غدا يوم تدريس عادي

اعلنت رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان في بيان ان يوم غد الثلاثاء هو يوم تدريس عادي في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية، وذلك استنادا الى قرار هيئة التنسيق النقابية.

وحذرت الرابطة من اتخاذ قرارات تطال لقمة عيش هذه الجموع بكافة فئاتهم والذين قالوا كلمتهم واسمعوا صوتهم اليوم، ولمن له اذنان فليسمع وعينان فليبصر .

وشكرت الرابطة الزملاء الأساتذة والاداريين وكل الذين شاركوا بالاعتصام اليوم بساحة رياض الصلح وتعاهدهم بالحرص على كافة الحقوق المكتسبة وابقاء اجتماعاتها مفتوحة تحسبا لأي قرار متهور تتخذه هذه الحكومة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام