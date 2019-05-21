حماس تدعو لمقاطعة مؤتمر البحرين

دعا قيادي في حركة حماس الفلسطينية لمقاطعة اللقاء الاقتصادي الذي أعلنت واشنطن عقده في العاصمة البحرينية، الشهر المقبل، ضمن “خطة السلام” الأمريكية في الشرق الأوسط.

وعلق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، على الدعوة الأمريكية لعقد لقاء اقتصادي في العاصمة البحرينية (المنامة) الشهر المقبل.

وفي تغريدات عبر “تويتر” نشرها، الاثنين، قال بدران، إن “الدعوة الأمريكية لعقد اللقاء في البحرين هي خطوة أمريكية بالتنسيق الكامل مع الاحتلال ضمن محاولاتهما لتصفية القضية الفلسطينية”.

وأضاف بدران قائلا: “شعبنا موحد في رفضه لما يسمى بصفقة القرن، فهي تصب في مصلحة الاحتلال فقط، ونحن شعب يعيش تحت الاحتلال وقضيتنا هي تحرر وطني وتقرير مصير”.

وتابع القيادي أن “محاولات تجميل صورة الاحتلال عبر حلول اقتصادية لن تمر، فنحن أوفياء لدماء الشهداء وعذابات الأسرى، وندعو كل الأطراف العربية والدولية إلى مقاطعة هذا اللقاء وأشباهه”.

واستطرد بدران: “لن تستطيع قوة في الدنيا أن تفرض على شعبنا التخلي عن حقوقه أو التنازل عن ثوابته، وهذه فرصة للتأكيد على دعوتنا لكل الفصائل والقوى والنخب والمكونات المختلفة لشعبنا الفلسطيني للاتفاق على استراتيجية موحدة، للوقوف أمام التحديات وفي مقدمتها صفقة القرن”.

المصدر: وكالات