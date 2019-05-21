إيران: ارتفاع مستوى التنسيق الحدودي مع باكستان وتركيا

أكد قائد حرس الحدود الإيراني ارتفاع مستوى التعاون والتنسيق الحدودي بين الجمهورية الإسلامية وباكستان وتركيا.

وقال العميد قاسم رضائي، خلال مراسم تنصيب القائد الجديد لحرس الحدود في محافظة إيلام غرب إيران، اليوم الاثنين، إن مستوى المؤشر الأمني للحدود بين إيران وباكستان سيرتفع، لافتا إلى أن الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الباكستاني إلى إيران، والاجتماعات التنسيقية التي عقدت خلال الأشهر الماضية، أدت إلى انتشار الجيش الباكستاني في هذه المنطقة، ونصب شبكة من الحواجز الحدودية وخاصة في جنوب سيستان وبلوشستان، من أجل منع تحركات الإرهابيين والمجرمين.

وبشأن الحدود مع تركيا، لفت رضائي إلى أن وضع الحدود تحسن كثيرا، حيث انخفضت نسبة تهريب المشروبات الكحولية والأسلحة في هذه المنطقة بشكل ملحوظ.

وتطرق رضائي إلى الوضع على الحدود مع العراق، والتي يبلغ طولها 1600 كيلومتر، قائلا إنه عند الحدود في محافظات كرمانشاه وإيلام وخوزستان المحاذية لوسط وجنوب العراق، ليست هناك مشكلات، معربا عن أمله بفتح منفذ “خسروي” الحدودي مع العراق.

وعن حدود إيران مع أفغانستان، أشار رضائي إلى أن “هناك تواصلا جيدا للغاية بين حرس الحدود لدى الجانبين، الا أن الاستكبار العالمي يثير بعض الفتن، من خلال إرسال الجماعات الإرهابية والتكفيرية، بهدف المساس بأمن الحدود، ولكن لا شك أن هذه المؤامرة سيتم إحباطها”.

وختم رضائي بالقول إنه “لا توجد دولة تواجه التهديدات بقدر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نظرا لخصائص النظام الإسلامي في مقارعة الاستكبار، ولكننا نواجه الحد الأدنى من المشكلات في ظل يقظة القوات الأمنية والعسكرية وخاصة حرس الحدود”.

المصدر: وكالة فارس