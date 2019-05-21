مسؤول صهيوني: سنشارك في مؤتمر البحرين حول خطة “السلام” الأمريكية

ذكر مسؤول صهيوني بارز، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أرسلت دعوة رسمية إلى الكيان الإسرائيلي للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في البحرين الأحد المقبل في إطار “صفقة القرن”.

ونقلت القناة “13” الإسرائيلية عن المسؤول البارز قوله، إن “الإدارة الأمريكية وجهت لإسرائيل دعوة رسمية للمشاركة في المؤتمر المزمع عقده في البحرين الشهر المقبل”.

وأضاف المصدر أنه تم إرسال الدعوة في نسخة ورقية وهي في طريقها إلى الكيان الإسرائيلي عبر البريد الدبلوماسي، موضحا أنه من المتوقع أن يرد الكيان بشكل إيجابي وأن تشارك في المؤتمر.

وأعلنت الولايات المتحدة والبحرين، أمس الأحد، أن العاصمة البحرينية المنامة ستستضيف يومي 25 و26 يونيو “ورشة عمل اقتصادية” تحت عنوان “السلام من أجل الازدهار”، للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، كخطوة أولى لخطة “السلام” الخاصة بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة باسم “صفقة القرن”.

المصدر: وكالات