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May 21 2019 - 02:11

مسؤول سبايا “داعش” في قبضة القوات العراقية

منذ 2 ساعة 20 May، 2019
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العراق - عربي وإقليمي

تمكنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، من اعتقال مسؤول السبايا في تنظيم “داعش” بمدينة الموصل، مركز محافظة نينوى شمالي العراق.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني الحكومية أن “شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية، تمكنت من القبض على أحد عناصر داعش الإرهابي الذي كان يشغل منصب ما يسمى مسؤول السبايا، خلال سيطرة العصابات الإجرامية على مدينة الموصل”.

وأضاف البيان أن “المعتقل عمل بعد ذلك في إعلام داعش والنشر في وكالة أعماق التي يستخدمها التنظيم في بث ونشر جرائمه بحق المواطنين الأبرياء”.

وأشارت الخلية في بيانها إلى أن “مسؤول سبايا التنظيم ينتمي لعائلة داعشية معروفة، وتم القبض عليه في منطقة حي السماح في الجانب الأيسر لمدينة الموصل”.

المصدر: وكالات

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