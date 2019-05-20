حماس تنفي ما تناقلته وسائل إعلام العدو حول وجود تهدئة لمدة 6 أشهر وتؤكد أن ما اتفق عليه هو وقف إطلاق نار مقابل التزام الاحتلال بتنفيذ التفاهمات – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2019 - 21:28
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حماس تنفي ما تناقلته وسائل إعلام العدو حول وجود تهدئة لمدة 6 أشهر وتؤكد أن ما اتفق عليه هو وقف إطلاق نار مقابل التزام الاحتلال بتنفيذ التفاهمات
منذ 8 mins
20 May، 2019
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