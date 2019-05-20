الوزير بوصعب: إستمعت لمطالب العسكريين والأمور المقلقة لهم غير مطروحة للنقاش – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2019 - 21:28

الوزير بوصعب: إستمعت لمطالب العسكريين والأمور المقلقة لهم غير مطروحة للنقاش

منذ 2 ساعة 20 May، 2019
الوزير الياس ابو صعب
لبنان

قال وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب في تصريح له بعد انتهاء الإجتماع مع وفد من العسكريين المتقاعدين، “أنني سمعت مطالبهم وهناك الكثير من المخاوف لديهم هي بالأساس أمورا غير مطروحة أساسا للنقاش”.

وأشار الى أن “العسكريين المتقاعدين طلبوا اللقاء معي وتم التنسيق بينهم وبين فريق الامن في السراي ودخلوا الى السراي واجتمعت بهم، وأبلغتهم أنني على استعداد لمقابلتهم قبل جلسة الحكومة وبعدها وفي وزارة الدفاع أو السراي وفي أي مكان يناسبهم وكل الاماكن مفتوحة للقاء والنقاش”.

أضاف: “آسف لأن أرى بعض المتحمسين يقومون بإحراق الدواليب وهذه التصرفات تشوه سمعة المتظاهرين والمتقاعيدن وليست صورة تليق بالجيش اللبناني، فمطالب العسكريين المتقاعدين محقة ولكن حين يتصرف البعض بهذا الشكل فهذا الامر يشوه صورة العسكريين المتقاعدين”،وتابع” “أنا مؤتمن على وزارة الدفاع والعسكر وحقوقهم ونحن خفضنا في موازنة وزارة الدفاع على غرار كل الوزارات وهذا الامر سينفع وبالتالي نحن لا نحمل الجيش والعسكر وعائلاتهم المسؤولية وانا لا اتحمل مسؤولية التغيير في التدبير 3 أو4 لأن في الأمر مسؤولية كبيرة والبعض فسر انني قلت انني لا اتحمل مسؤولية تخفيض رواتبهم”.

واردف: “ما قلته قبل الجلسة أن التدبير رقم 3 مسؤولية أمنية وأرفض أن تعدل التدابير 3 2 1 بقرار من وزير الدفاع وأطالب بنقاشه مع المجلس الاعلى للدفاع”، كاشفا أنه “أنه “تمت زيادة 35 مليار كمساعدات اجتماعية وطبابة تعود المنفعة منها للعسكر”.

وختم: “لم أطلب منهم فض الاعتصام، واذا تم اقرار بند يمس برواتبهم فأنا سأخبرهم، ولذلك أتمنى ألا يستمعوا الى الاشاعات”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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