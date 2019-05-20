رئيس الوزراء الأوكراني يقدم استقالته يوم الأربعاء القادم

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني فلاديمير غرويسمان الاثنين أنه سيقدم استقالته يوم الأربعاء القادم.

وقال غرويسمان “لقد اتخذت قرارا بنفسي بالاستقالة فور اجتماع الحكومة الدوري يوم الأربعاء”.

وأوضح غرويسمان أنه “سيشارك في الانتخابات البرلمانية المبكرة”، مضيفا “أنا واثق تمامًا من أننا سنفعل المزيد في المستقبل، وفي البرلمان الجديد، مع زملائي، سنشكل فريقًا محترفًا قادرا على خدمة الدولة وجعل أوكرانيا ناجحة”.

هذا وبحسب القانون الأوكراني، قرار استقالة رئيس الوزراء، يتخذه البرلمان الأوكراني وفي حالة استقالة رئيس الوزراء، تستقيل الحكومة بأكملها.

المصدر: سبوتنيك