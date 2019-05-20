رئيس الأركان الجزائري: الجيش لن يكون طرفا في أي حوار سياسي

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أن “الجيش لن يكون طرفا في أي حوار سياسي”، وجدد دعمه “لحملة مكافحة الفساد التي تقوم بها الأجهزة القضائية”.

وقال صالح الاثنين في كلمة ألقاها أمام قيادات وضباط الجيش في منطقة ورقلة جنوب البلاد إن “الجيش تعهد والتزم بأنه لن يكون طرفا في هذا الحوار المرغوب”، ودعا “قادة الحراك الشعبي إلى تعيين متحدثين باسمه لبدء حوار مع مؤسسات الدولة”.

واضاف صالح “يستحسن أن تتسم المسيرات بحد معقول وكاف من التنظيم والتأطير الجيد الذي يفرز ممثلين حقـيـقـيـيـن يتسمون بالصدق والأمانة في نقل المطالب المشروعة لهذه المسيرات، ويجنبها أي شكل من أشكال الفوضى، والوقوع في فخ الاختراق من قبل ذوي المخططات المريبة الذين يجعلون من هذه المسيرات بوابة لإبراز شعاراتهم ورفع راياتهم، وجعلها جسرا لتبليغ بعض المطالب غير العقلانية”.

المصدر: سبوتنيك