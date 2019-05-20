الهيئة العليا لمسيرات العودة تدعو للمشاركة في الجمعة الـ59

أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أنها مستمرة في مسيراتها السلمية وبطابعها الشعبي كشكل من أشكال المقاومة الشعبية.

وشددت الهيئة الاثنين على أنه “لا تراجع عن أدائها ولن تتراجع عن دورها رغم المحاولات الفاشلة لإجهاضها والنيل منها”، ودعت “أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة في الجمعة الـ 59 تحت اسم جمعة (التراحم والتكافل) في مخيمات العودة الخمسة شرقي قطاع غزة”.

وقالت الهيئة “ندعو لتمتين أواصر الترابط والتكافل الاجتماعي والتراحم بين مختلف مكونات مجتمعنا الفلسطيني خاصة وأننا في شهر رمضان الذي يأتي في ظروف اقتصادية صعبة جراء الحصار الظالم”، وأضافت “ندعو لتكثيف الزيارات لأسر الشهداء الأبرار والجرحى البواسل وتعزيز صمودهم ورفع معنوياتهم بما يعزز تماسك النسيج المجتمعي الفلسطيني”.

وأكدت الهيئة “استنكارها ورفضها التام لقرار البرلمان الألماني بتجريم حركة المقاطعة الـ BDS واعتبارها حركة معادية للسامية، بما يخدم دولة الاحتلال ويشكّل انحيازاً فاضحا له”، ووجهت “شكرها لمواقف بعض الناشطين الأيسلنديين، على موقفهم الداعم لنضال شعبنا والذي تمحور برفع العلم الفلسطيني في مسابقة الأغنية التي رعاها الاحتلال”.

المصدر: فلسطين اليوم