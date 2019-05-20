بغداد: التحقيق بسقوط صاروخ الكاتيوشا ببغداد يجريه الجانب العراقي فقط

أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية العميد يحيى رسول أن “التحقيق في سقوط صاروخ الكاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد يجري من قبل الجانب العراقي فقط، بدون مشاركة التحالف الدولي أو الجانب الأميركي”.

وقال رسول الاثنين “الجهات الأمنية مستمرة بعملية التحقيق وفي حال تم التوصل إلى أي نتائج سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي”، وشدد على ان “التحقيق يجري من قبل الجانب العراقي فقط ولا مشاركة للتحالف الدولي أو الجانب الأميركي فيه، والأجهزة الأمنية العراقية قادرة على أن تتوصل إلى نتائج”.

المصدر: سبوتنيك