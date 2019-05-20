لجنة الدفاع تابعت درس اقتراح تعديل مواد في قانون البلديات

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة ظهر اليوم برئاسة النائب سمير الجسر وفي حضور النواب: الان عون، علي عمار، فريد البستاني، وهبه قاطيشا، الوليد سكرية، جان طالوزيان، قاسم هاشم، أنور الخليل، بكر الحجيري، سامي الجميل، رلى الطبش، محمد خواجة.

وحضرت عن وزارة الداخلية فاتن أبو الحسن وعن وزارة المال مريانا معوض.

البيان

إثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الآتي:”تابعت لجنة الدفاع درس اقتراح القانون المقدم من النائب فريد البستاني والمتعلق بتعديل بعض المواد في قانون البلديات. وأثناء المناقشة تبين أن هناك اقتراحات أخرى، ومنها للنائب سامي الجميل، فتقرر ضمها الى طاولة البحث، على أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل لدرس الاقتراحين معا”.

المصدر: الوكالة الوطنية