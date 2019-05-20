عبد السلام: ادعاء السعودية باستهداف الطائف محاولة فاشلة للخروج من ورطتها

أكد رئيس الوفد الوطني اليمني والناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام أن “ادعاء العدو باستهداف منطقة الطائف هو محاولة فاشلة للسعودية للخروج من الورطة التي وضعت نفسها فيها”، واوضح أن “أي عملية لوزارة الدفاع يتم الإعلان عنها ولا حرج لدينا عند القيام بأي عملية دفاعًا عن شعبنا وأرضنا”.

وقال عبد السلام الاثنين “عندما نرد على هذا العدوان ونضرب أهدافا عسكرية أو ذات طابع عسكري فإننا نفتخر ونعتز بهذه العمليات” واشار الى ان “استمرار المجازر هو مسلسل دموي منذ بداية العدوان ولم يراعي أي حرمة لا لشهر رمضان ولا غيره”، وشدد على أن “المجازر الوحشية تزيد شعبنا قناعة بأن هذا العدوان لا يمكن أن يتوقف إلا بالمواجهة ورفد الجبهات”.

ولفت عبد السلام الى أن “استهداف المدنيين والمناطق المقدسة هو أمر منافٍ لأخلاقيات الجيش واللجان الشعبية”، واضاف “نحن نتجنب استهداف المدنيين فضلا عن أماكن مقدسة وهذا إفلاس سعودي وتعلق بأستار الكعبة”، واشار إلى أن “السعودية اختلقت فقاعات للتحشيد على المستوى الرسمي والشعبي تحت كذبة تهديد مكة المكرمة”، واعتبر أن “القمة العربية والخليجية في السعودية هي فقاعة تهدف إلى حرف الأنظار عن واقع ما يحصل في اليمن وللحصول على التعاطف الدولي”.

المصدر: موقع انصار الله